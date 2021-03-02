ضغوط أمريكية تجبر شركة كورية على التخلي عن استثمار حقل عكاز الغازي بالانبار

2021/03/02 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر مسؤول، الثلاثاء، عن تخلي الشركات الكورية عن مهام تشغيل حقل عكاز الغازي غرب الانبار تحت ضغط أمريكي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “مجموعة شركة كوكاز الكورية التي اسند اليها قبل عام 2014 مهام تشغيل حقل عكاز الغازي بقضاء القائم انسحبت من مهام عملها”، مشيرا الى أن ذلك جاء “تحت ضغط امريكي “.

وأضاف، ان “عددا من الشركات الامريكية ستتولى مهام تشغيل حقل عكاز الغازي الذي يعد من اهم حقول الغاز في العالم ويضاهي في عمليات الانتاج حقول غاز دول قطر وايران وبعض من دول الخليج”.

يشار الى ان معمل حقل عكاز الغازي غربي الانبار مازال متوقف عن العمل ولم يتم تشغيله من قبل الحكومة المركزية لأسباب غير معلنة تقف وراءها جهات سياسية.



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