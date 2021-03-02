بعد ان عاش بينهم.. أهالي قرية عراقية يوجهون اتهامات لكاظم الساهر

2021/03/02 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم اهالي قرية كربيش التابعة لقضاء عقره، الفنان كاظم الساهر بعدم وفائه معهم ولم يسأل عنهم بعد ان عاش بينهم عند مغادرته القرية، فيما اشاروا الى انه كان قد اقترض مبلغ مالي منهم دون ان يعده.

وقال احد طلبة الساهر يدعى احمد لـNRT، انه "في عام (1979- 1981) كان الفنان كاظم الساهر معلما في قرية كربيش التابعة لقضاء عقره لمدة عامين"، مبينا ان "طعامه ومشربه كان على اهل القرية، وكما يقولون ان الساهر لم يكن وفيا معهم ولم يسأل عنهم بعد ان اكل وشرب وعاش بينهم".

واضاف، انه "عندما غادر الفنان كاظم الساهر هذه القرية اقترض مبلغ من المال من احدى النساء حيث ابلغها عندما يعود سيرجع المبلغ المقترض اليهم"، مشيرا الى ان "المرأة توفيت والساهر لم يعود الى القرية وبقي المبلغ في ذمته".

واوضح احمد، ان "عائلة المتوفية تطالب ان يعود الساهر الى قريتهم ويعطيهم المبلغ المقترض".

ويذكر ان بعد بقائه لعامين في هذه القرية كان الفنان كاظم الساهر معلما للرياضة ويعطي دروس الانكليزية والعربية للطلبة.

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