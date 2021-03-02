2021/03/02 | 18:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ارتفعت أسهم Zoom ، بما يصل إلى 11% في تداولات ما بعد الإغلاق، اليوم الثلاثاء، بعد اعلان الشركة عن أرباح الربع الرابع المالية للعام الماضي.

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