صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 480 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 480 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 307 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 480 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

– 307 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 19 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 54 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 46 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 26 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 17 حالة من خلال الرصد الوبائي .

– 173 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

12 حالة في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / 966 / 970 / سعيدة / 958 / 961 /949

28 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الاورفلي / الحبيبية / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 5 حالات في منطقة الطالبية محلة 323

8 حالة في منطقة البلديات محلة / 734 / 754 / 732 / 754 / / 718.

6 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

11 حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / 367 / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

7 حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / الحرية / حي الوحدة .

12 حالة في المنطقة الخضراء

3 حالات في منطقة سبع ابكار محلة 240

5 حالات في منطقة الغزالية محلة 653

6 حالة في الحسينية محلة / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /

5حالات في منطقة الاعظمية محلة / 310 / الكريعات /

3 حالات في منطقة الرشاد محلة 564 .

12 حالة في منطقة الكرادة محلة 909 / 901 / 911 / 910

3 حالات في منطقة زيونة محلة 710

وحالتين في كل من المناطق التالية : حي الزهراء /الكفاح محلة 131 / الرشيد / الصليخ محلة 324 / الشماعية / الصالحية محلة 222 / الغزالية / الكاظمية / النجف / الدورة / الحلة / الطهمازية / الغدير محلة 706 / ذي قار / الحرية / الشماعية / بغداد جديدة / حي الميدان / حي الجهاد محلة 871 / المشتل .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 83903 توفي منهم 1446 للاسف فيما اكتسب الشفاء 77782 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4675”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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