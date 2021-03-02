العراق والسعودية يبحثان آفاق التعاون العسكري بين البلدين

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي، آفاق التعاون العسكري بين بغداد والرياض.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، إنه “بدعوة رسمية من قبل رشيد يارالله جرى في مقر وزارة الدفاع اليوم، استقبالاً رسمياً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات السعودية والوفد المرافق له، وبحضور كبار ضباط وزارة الدفاع، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري”.

وبعد ذلك، استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في مكتبه بمقر الوزارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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