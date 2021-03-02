وزارة البيشمركة تستقبل وفدا عسكريا امريكيا رفيع المستوى

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، برفقة جبار ياور الامين العام للوزارة، اليوم الثلاثاء، وفدا عسكريا امريكيا رفيع المستوى، برئاسة الميجر لوكاس، مسؤول مشروع ابتعاث ضباط البيشمركة الى الخارج للمشاركة في الدورات، نائب فريق التعاون الامني الامريكي في الاقليم، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال زيارة الوفد الامريكي الى وزارة البيشمركة، اوصل الكولونيل جوليات، مسؤول فريق التعاون الامني المشترك في اقليم كوردستان، برفقة الكولونيل سيسي المستشار العسكري، لـشورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان، انتهاء مهام الميجر لوكاس.

وثمن وزير البيشمركة، جهود وخطوات الميجر لوكاس، والذي عمل خلال الفترة المنصرمة بتفان واخلاص في رفع المستوى العلمي العسكري لقوات البيشمركة عن طريق ابتعاثهم الى خارج البلاد ومشاركتهم في الدورات العسكرية.

وزير البيشمركة تمنى للوكاس، النجاح بشكل اكبر له ولبلاده في مهامه الجديدة الملقاة على عاتقه.

PUKmedia ترجمة

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