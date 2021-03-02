استقالة رئيس اتحاد كرة القدم في كوردستان واربعة اعضاء

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس اتحاد كرة القدم في اقليم كوردستان سفين كانبي واربعة اعضاء في الاتحاد استقالتهم.

وقال رئيس الاتحاد سفين كانبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان استقالته والاعضاء الاربعة نهائية وسنرفعها الى اللجنة الاولومبية في كوردستان، مضيفا انه يعمل في هذا المنصب منذ اكثر من 17 عاما.

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها PUKmedia، فان طارق عبد الرحمن هو المرشح الاقوى لاستلام منصب رئيس اتحاد كرة القدم في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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