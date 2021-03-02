العراقيون يترقبون الحدث الأبرز عالمياً.. تأهب رسمي وشعبي لزيارة البابا

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سومر نيوز: بغداد..

تترقب الأوساط الرسمية والشعبية، في العراق، زيارة البابا فرنسيس، إلى البلاد، بوصفها حدثاً تاريخياً داعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم، وأطيافهم.

وأنهت السلطات الرسمية، التحضيرات الخاصة باستقبال البابا فرنسيس، في الزيارة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، والتي ستستغرق أربعة أيام تشمل بغداد، والنجف، والموصل، وذي قار، وأربيل، وهي الأولى من نوعها.

وتشهد العاصمة بغداد، والمحافظات المقرر زيارتها من قبل البابا، منذ أيام، تحضيرات واسعة للاستقبال، تضمنت رفع صور، ويافطات ترحيب، وتنظيم برامج مختلفة، بعضها برعاية الحكومة العراقية، وأخرى بدعم منظمات مجتمعية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.

فكرة الزيارة

كانت تراود البابا منذ عدة سنوات فكرة الزيارة، حيث أكد خلال كلمة أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية في 10 حزيران 2019، جاء فيها: "تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق" مبيناً "استعداده للذهاب إلى هناك العام المقبل"، بالتزامن مع دعوة رسمية قدمها رئيس الجمهورية إلى البابا لزيارة البلاد، بيد أن تداعيات فيروس كورونا وما فرضته من قيود على العالم أجلت الموضوع إلى إشعار آخر.

وفي السابع من كانون الأول 2020 أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن "البابا فرنسيس سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 آذار 2021، والتي تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة باجمعها لأجل مواجهة التطرف والصراعات وتعزز التنوع والتسامح الديني".

أعقب ذلك، تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح، على موعد الزيارة، والاحتفاء بها، على صفحته الشخصية بوصفها "رسالة سلام للعراقيين من جميع الأديان".

من ثم بدأت الأوساط الدبلوماسية والرسمية تتحرك بشكل جدي لأجل ترتيب الإجراءات الخاصة بموعد الزيارة، حيث التقت سفيرة العراق لدى روما صفية السهيل مع البابا في شهر كانون الأول 2020، وتحدثت معه طويلاً عن أهمية زيارته إلى العراق .

ووصل أول وفد رسمي من الفاتيكان منتصف الشهر الماضي، إلى محافظة النجف، والتقى أعضاء في مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، وعدد من المسؤولين تمهيداً لزيارة الأب التاريخية.

كما عكفت الأوساط الحكومية على تهيئة الأجواء الأمنية واللوجستية لإنجاح الزيارة التاريخية.

برنامج الزيارة المرتقبة

يبدأ برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من آذار 2021، حيث سيغادر روما يوم الجمعة في الخامس من آذار، من مطار فيوميتشينو في روما ليصل إلى مطار بغداد الدولي حيث سيتم الاستقبال الرسمي.

وسيلتقي البابا فرنسيس برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي، لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب به، وبعد ذلك ستجري زيارة رسميّة إلى رئيس جمهورية برهم صالح، على أن يلتقي بعدها السلطات، والمجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي، قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة "سيّدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، حيث سيلتقي الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي.

أما يوم السبت الموافق السادس من آذارالمقبل، فسيتوجّه البابا إلى النجف، حيث سيلتقي المرجع آية الله علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان في بغداد.

يوم الأحد الموافق السابع من آذار، سيتوجّه البابا من بغداد إلى إربيل، حيث سيلتقي في قاعة الشرف الرئاسيّة في مطار إربيل بالسلطات الدينية والمدنيّة في إقليم كردستان العراق، ليتوجّه بعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في حوش البيعة للصلاة على ضحايا الحرب قبل أن ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى في قره قوش حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكي، على أن يعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهي في ملعب فرنسو حريري.

وفي يوم الاثنين الموافق الثامن من آذار فسيتوجّه البابا فرنسيس صباحًا إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر البابا العراق عائداً إلى إيطاليا.

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