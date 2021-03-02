بعد تصدرها العراق بأعلى حصيلة إصابات اليوم.. صحة البصرة تدلي بأول تعليق: نصفها من ’’المتحورة’’

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةعلقت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة وتصدرها للموقف الوبائي اليوم.وقالي مدير قسم الصحة العامة في المحافظة الدكتور تحسين النزال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة تشهد منذ فترة ارتفاعاً في الاصابات المسجلة واليوم سجلت أكثر من 900 إصابة وهذا الرقم كبير جداً".وأضاف، أن "اسباب هذا الارتفاع عديدة اولها عدم التزام المواطنين وطالما حذرنا من ذلك اضافة لموضوع مهم وهو ان قرابة اكثر من 6 الاف عينة تفحص يوميا في المحافظة وبشكل طبيعي فان عدد الاصابات سيكون مرتفع مقارنة مع محافظات تكون العينات فيها اقل".وتابع النزال، "أما نسبة الفيروس المطور عن الفيروس القديم في الموقف اليومي فهي تتراوح لدينا من 40 الى 50 % حسب بيانات وزارة الصحة".وعن امكانية تشديد الإجراءات والتوصية بفرض حظر شامل للتجوال في المحافظة، قال إن "هذا الامر يجب ان يصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة وحينها ستنفذ المحافظة كذلك".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت، الثلاثاء (2 آذار 2021)، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد إصابات وفيات كورونا في البلاد حيث سجلت 4690 اصابة جديدة و30 حالة وفاة، فيما تصدرت محافظة البصرة كأعلى محافظة سجلت إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بأكثر من 900 إصابة.

وكشفت وزارة الصحة ، امس الاثنين، عن رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما فيما أكدت خلية الأزمة النيابية إن هناك توجهاً لفرض الحظر الشامل لمدة أسبوع في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله، إن "اللجان الاستشارية تدرس رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتضمن فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوماً لما لمسناه من تأثير إيجابي في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "هناك رغبة في تمديد حظر التجوال حتى لا تعود نسب الارتفاع بالاصابات من جديد وكذلك لتمكين المؤسسات الصحية من استيعاب الاصابات وتقليل عدد الوفيات".

وأشار إلى أن "الاستمارة الإلكترونية التي اطلقت للمواطنين والخاصة بحجز لقاح كورونا من شأنها تقليل الازدحامات على المراكز الصحية"، مشيراً إلى أن المنحة الصينية ستوزع على المحافظات ثم انتظار الوجبات تباعاً".قبل ذلك، علقت خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، امس الاثنين، على علاقة ما سُرب من نوايا لفرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع، بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاة الأمام الكاظم عليه السلام والتي تصادف بعد 9 أيام.

وقال عضو اللجنة، النائب رياض المسعودي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حظر التجوال الشامل والجزئي ومنع التنقل بين المحافظات وغيرها من الاجراءات هدفها منع وصول عدد الاصابات بشكل يومي لأكثر من (15) الف إصابة وهو الخطر الأكبر الذي نخشاه".

وبين المسعودي ان "فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع بكل تأكيد لن يمنع زيارة استشهاد الامام الكاظم، خصوصاً ان خلال اداء الزيارة ستكون هناك اجراءات صحية صارمة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، وهذا الحظر اذا فرض فهو ليس له علاقة بالزيارة بل هو لمنع وصول الإصابات الى ارقام يصعب السيطرة عليها وتفقد المؤسسات الصحية السيطرة على الوضع الوبائي".

وحصلت (بغداد اليوم)، على معلومات تفيد بأن اللجنة ستفرض حظراً شاملاً لأسبوع كامل خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت اللجنة قد أصدرت قراراً بفرض حظر للتجوال بشكل تام من مساء الخميس وحتى صباح الاثنين، وفرض الجزئي من الثامنة مساء خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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