وفاة رئيس مجلس الأمناء لتجمع العلماء المسلمين في لبنـان

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت الاوساط اللبنانية ، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين ، قاضي شرع صيدا السابق الشيخ أحمد الزين ، الذي وافاه الاجل إثر نوبة قلبيـة حادة جراء اصابته بالذبحة القلبية .وعرف القاضي احمد الزين ، انه لعب دوراً بارزاً في تأريخ مدينة صيدا النضالي ولبنان وكان صوتاً للوحدة الاسلامية والتلاقي والاعتدال./انتهى5

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