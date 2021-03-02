الكاظمي: نجحنا بمنع انهيار العراق اقتصاديا

2021/03/02 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن الفساد في مزاد العملة سيء الصيت أصبح من الماضي....

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