بارزاني: نتائج التحقيق بشأن قصف اربيل ستعلن قريباً

2021/03/02 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الهجوم الذي استهدف أربيل كان "إرهابي" يهدف إلى زعزعة امن الإقليم، فيما أشار أن داعش لا زال يهدد كردستان والعراق والعالم برمته.

وقال بارزاني خلال حوار صحافي مع فرانس24 وتابعته السومرية نيوز، إن "إقليم كردستان لن يدين أي جهة بخصوص القصف الذي تعرضت له أربيل أواخر الشهر الماضي"، مؤكداً أن "نتائج التحقيق ستعلن قريباً، وسيقدم الجناة للعدالة".

وفي سياق أخر، أشار إلى أن "داعش لا زال يهدد كردستان والعراق والعالم برمته، رغم دحره سابقاً"، مبينا أن "التنظيم تمكن من تجنيد عناصر جديدة مكنته من شن عمليات استهدفت الأمنيين والمدنيين في عدة مناطق عراقية".أما فيما يتعلق بالصراع الدائر بين تركيا وحزب العمال، قال بارزاني، إن "أنقرة صدرت مشكلتها مع حزب العمال الى العراق منذ سنوات، وستمرار الاقتتال بين الطرفين لن يؤدي إلى حلٍ".

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