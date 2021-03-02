الاتحادية تحرر مختطفاً وتلقي القبض على الخاطفين في بغداد

2021/03/02 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، من تحرير مخطوف وإلقاء القبض على الخاطفين جنوب شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية، من تحرير أحد المخطوفين في منطقة (النهروان) جنوب شرقي العاصمة بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء".

وأشارات إلى أنه "تم القاء القبض على(س، ع، غ) و(م، ع، غ) منفذين عملية الخطف بعد ساعات قليلة من اختطافهما لاحد الاشخاص، وقد جرى تسليم الطرفين الى الجهة المختصة اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية".

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