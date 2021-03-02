بالفيديو .. متظاهرو الحبوبي يرشحون 6 اسماء لمنصب المحافظ

2021/03/02 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

رشح متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية ستة اسماء لتولي منصب محافظ ذي قار.

وقال المتظاهرون في مقطع فيديو، إنهم "قرروا بعد المناقشة مع عوائل الشهداء والجرحى وعدد من شيوخ ووجهاء مدينة الناصرية ترشيح (ياسر بران، احمد الخفاجي، ضياء كريم، عماد عبد الكاظم، نجم طارش، عمران كامل) لمنصب محافظ ذي قار".

وأضافوا، ان "هؤلاء هم المرشحون لمنصب محافظ ذي قار ويجب دعمهم من قبل الحكومة الاتحادية".

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