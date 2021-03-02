تصريح جديد ومختلف من خلية الأزمة النيابية بشأن ’’أسبوع الحظر الشامل’’

2021/03/02 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو خلية الأزمة النيابية، النائب فالح الزيادي، الثلاثاء (2 آذار 2021)، أن قرار حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع لم يتخذ بعد وذلك بعد تسريبات عن فرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الزيادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن " كان من المتوقع أن ترتفع أعداد المصابين في الموقف الوبائي اليومي الى ارقام لم يسجلها العراق من قبل"، منبهاً بالقول "لكن قرار الحظر الجزئي والشامل ساهم في كسر سلسلة انتقال العدوى بشكل كبير".

وأضاف أن "خلية الأزمة النيابية اجتمعت يوم أمس مع المسؤولين في وزارة الصحة، وتم بحث قضية لقاحات كورونا، وكذلك الإجراءات الوقائية"، مبينا أن "الوزارة أكدت حاجتها إلى أسبوع أضافي آخر، لمواجهة كورونا والسيطرة على الموقف الوبائي".

وأكد أن "قرار فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع أو أكثر لم يتخذ حتى الآن، من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة ونحن ندعم أي إجراء يحافظ على حياة المواطنين ويكسر سلسلة انتقال العدوى وتفشي الفيروس".

وفي وقت سابق، تحدث مقرر خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي، الاثنين (1 آذار 2021)، عن قرب فرض حظر تام لمدة أسبوع، خلال الأيام المقبلة.

وقال الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي الحالي في العراق يعد ممتازاً، والفترة المقبلة ستشهد حظراً تاماً لمدة أسبوع واحد يتبعها حظر جزئي لأسبوع ثان فقط".

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً لبحث الموقف الوبائي في العراق.

وحصلت (بغداد اليوم)، على معلومات تفيد بأن اللجنة ستفرض حظراً شاملاً لأسبوع كامل خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت اللجنة قد أصدرت قراراً بفرض حظر للتجوال بشكل تام من مساء الخميس وحتى صباح الاثنين، وفرض الجزئي من الثامنة مساء خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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