ناظم: مجلس الوزراء خول سفيري العراق في روسيا والصين التعاقد مع الشركات المصنعة للقاح

2021/03/02 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الناطق باسم مجلس الوزراء ، وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مجلس الوزراء خول سفيري العراق في روسيا والصين التعاقد مع الشركات المصنعة للقاح ".وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان وزارة الصحة اتفقت مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة من اللقاح "./ انتهى9

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