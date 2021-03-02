ناظم: وزير الصحة أكد وجود تأثير إيجابي للحظر

2021/03/02 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /بغداد / نينا / اعلن الناطق باسم مجلس الوزراء ، وزير الثقافة حسن ناظم :" ان العراق حصل على مجموعة من اللقاحات وسنقدمها بحسب الاولوية ".وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان وزير الصحة أكد وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا "./انتهى9

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