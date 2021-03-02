الكاظمي: منعنا انهيار الاقتصاد

2021/03/02 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن محاولات لعرقلة عمل حكومته وذلك بعد نجاحها بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء حيث قال الكاظمي إن العراق يمر بأزمات متعددة وان الورقة البيضاء نجحت في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع.ودعا الكاظمي وزراء حكومته الى عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية التي عطلت تقديم الخدمات وانجاز المشاريع.

هذا واعلن رئيس الوزراء ان هناك تعظيم للاحتياطي النقدي بنحو أربعة مليارات دولار مؤكدا ان مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده واصبح من الماضي.

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