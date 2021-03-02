2021/03/02 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الثلاثاء، استلامها 1060 جرعة من اللقاح الصيني، نوع سينوفارم كدفعة اولى بعد يوم واحد من وصوله الى العاصمة بغداد.‎ وقال مدير عام الصحة باسل صبر، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “المثنى استلمت حصتها كدفعة أولى من مجموع الجرعات البالغة 50 الفا وعلى شكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سينوفارم ” الصيني يصل المثنى ..



1060جرعة المركز الخبري الوطني.

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