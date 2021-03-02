2021/03/02 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الثلاثاء، استلامها 1060 جرعة من اللقاح الصيني، نوع سينوفارم كدفعة اولى بعد يوم واحد من وصوله الى العاصمة بغداد.
وقال مدير عام الصحة باسل صبر، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “المثنى استلمت حصتها كدفعة أولى من مجموع الجرعات البالغة 50 الفا وعلى شكل […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سينوفارم ” الصيني يصل المثنى ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سينوفارم ” الصيني يصل المثنى .. 1060جرعة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير عام الصحة باسل صبر، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “المثنى استلمت حصتها كدفعة أولى من مجموع الجرعات البالغة 50 الفا وعلى شكل […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سينوفارم ” الصيني يصل المثنى ..
1060جرعة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سينوفارم ” الصيني يصل المثنى .. 1060جرعة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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