رئيس أرامكو السعودية يتوقع ارتفاع الطلب على النفط لـ99 مليون برميل في 2022

2021/03/02 | 18:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: ناقش رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، تأثير جائحة كورونا على قطاع الطاقة وسوق العمل، مشيرا إلى تعافٍ عالمي في المستقبل القريب.وقال الناصر، خلال كلمته في أسبوع سيرا للطاقة 2021م نشرها الحساب الرسمي …

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