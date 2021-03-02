2021/03/02 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي أكد تبني الحكومة موقف التهدئة إزاء الصراعات بالمنطقة

ناظم: الحكومة ورثت أزمة اقتصادية خانقة وتمكنت من رفع احتياطي البنك المركزي

ناظم: الحكومة تعمل على حل بعض المشاكل والأزمات سيما في الناصرية

ناظم: مجلس الوزراء ناقش مطالب متظاهري الناصرية والكاظمي أوصى بتلبيتها

ناظم: نحاول معالجة المشاكل التي تواجه الناصرية

ناظم: هناك تحريض مغرض في أحداث الناصرية وسنحاسب الإدارات المحلية المقصرة

ناظم: وزير الصحة أكد وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا

ناظم: وزارة الصحة اتفقت مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

ناظم: مجلس الوزراء خول سفيري العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع الشركات المصنعة للقاحات

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