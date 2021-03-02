2021/03/02 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي: مهتمون بالتعاون الوثيق مع البعثات الدبلوماسية داخل البلاد » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 18:45

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سياسية

واع/

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