غانتس: إسرائيل لن تسمح لإيران بتجاوز حدودها

2021/03/02 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الثلاثاء، إن إيران تسعى لتحسين موقفها قبل أي مفاوضات محتملة حول ملفها النووي.

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