2021/03/02 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن قائد شرطة مكافحة المخدرات في إيران العميد مجيد كريمي، رفع مستوى التعاون الثنائي وتبادل المعلومات مع العراق في مجال مكافحة المخدرات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، وتابعها "ناس"، (2 آذار 2021)، "استقبل العميد مجيد كريمي مدير دائرة مكافحة المخدرات العراقي اللواء مازن كامل، وقدم كريمي في هذا اللقاء، نبذة عن البرامج والنشاطات المتعلقة بمكافحة ظاهرة المخدرات الخبيثة في ايران"، مبيناً أن "الجمهورية الإيرانية حققت انجازات مطلوبة على الصعيدين المحلي والخارجي في مجال مكافحة ترانزيت وتهريب المخدرات".

وأضاف قائد شرطة مكافحة المخدرات الايرانية، أن "إجمالي المخدرات التي ضبطت في البلاد خلال العام 2020 بلغ 1150 طنا".

وأوضح، ان "شرطة مكافحة المخدرات في إيران حققت تقدما كبيراً في مجالات مختلفة، لاسيما تدريب الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات وانشاء مختبرات خاصة بالمخدرات، وهي مستعدة للتعاون مع نظيرتها العراقية وتقاسم خبراتها مع هذا البلد".

وقال العميد كريمي وفق الوكالة، أنه "نتطلع إلى تعزيز التعاون بين دول الجوار وتبادل المعلومات فيما بينها، للوقوف على جذور ظاهرة تهريب المخدرات".

وبين، أن "الدراسات المتوفرة تشير الى ان تهريب المخدرات يشكل المصدر الأكبر لتمويل الجماعات الإرهابية".

بدوره رحب مدير دائرة مكافحة المخدرات في العراق بالتعاون مع الجمهورية الإيرانية، داعيا إلى ابرام مذكرة تفاهم في مختلف المجالات ذات الصلة والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في هذا الخصوص، وفقا للوكالة.

وتابعت الوكالة، "وفي إشارة إلى الإجراءات والأنشطة الواسعة والمثيرة للإعجاب التي تقوم بها جمهورية إيران في مجال مكافحة المخدرات ، قال اللواء كامل منصور إنه "من الضروري لجميع البلدان في المنطقة وعلى الصعيد الدولي أن تعكس بشكل صحيح الإجراءات المضادة التي تتخذها شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإيرانية، مضيفا ان العراق بدوره سيكشف للعالم خلال اجتماع يعقد في مصر خلال شهر ابريل 2021 عن حقيقة الجهود التي تبذلها ايران في هذا المجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء عراقي إيراني يسبق مذكرة تفاهم: تهريب المخدرات المصدر الأكبر لتمويل ’الإرهابيين’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء عراقي إيراني يسبق مذكرة تفاهم: تهريب المخدرات المصدر الأكبر لتمويل ’الإرهابيين’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).