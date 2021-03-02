انطون سعادة وفلسفة الفكرة القومية السورية(5) - ميثم الجنابي

2021/03/02 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي حقيقة العقل السوري القوميوحدد هذا بدوره مقومات الوجود الثقافي الخاص للفكرة القومية السورية.



فقد اتجه الكنعانيون اتجاها جديدا في الرقي الثقافي عما كان سابقا، كما يقول انطون سعادة.



فعلى خلاف غيرهم اهتموا "بالتغلب على صعوبات الحياة العمرانية بترتيب ثقافتهم الاقتصادية على أساس زراعة راقية غنية جدا حتى سمي وطنهم الأرض التي تفيض لبنا وعسلا" .



واستكملوا ذلك بفكرة وأسلوب التجارة، بوصفها أحد العوام ......





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