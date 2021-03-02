صحة الرصافة تعلن بدء حملات التطعيم بلقاح كورونا

2021/03/02 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، تعليمات جديدة للحد من تفشي الفيروس، فيما شددت على منع التجمعات وعقد المؤتمرات والاحتفالات الدينية والاجتماعية. وأكدت اللجنة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل وزارة الصحة وفقا لما هو مبين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والأوساط …

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