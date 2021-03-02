الشطري رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدلا من الاسدي لحين انتهاء مهمته محافظا لذي قار

2021/03/02 | 19:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب في خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية حميد رشيد فليح، بادارة جهاز الامن الوطني لحين انتهاء عبد الغني الاسدي من مهمته بادارة محافظة ذي قار مؤقتا.وبحسب وثيقة.، فقد اوكل رئيس الوزراء مهمة الجهاز لفليح بدلا من الاسدي على ان تلتحق دائرة الاستخبارات ومكافحة الارهاب […]

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