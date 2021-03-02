الكعبي للسفير الصربي : مهتمون بالتعاون الوثيق مع البعثات الدبلوماسية داخل البلاد

2021/03/02 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب :" ان البعثات الدبلوماسية في بغداد والمحافظات الاخرى ، هي جزء للتبادل الدبلوماسي والسياسي والثقافي وقد جاءت لتوطيد علاقة بلدانها مع العراق".وقال الكعبي خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء السفير الصربي لدى العراق بالوف اوروش:" ان التوجه الحالي هو ان يكون بلدنا منفتحا على العالم الخارجي ومهتما بالتعاون الوثيق مع البعثات الموجودة داخل البلاد وعلى كافة المستويات ، بما يخدم المصالح المشتركة" .ودعا الكعبي الى تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية - الصربية على كافة الاصعدة وفي مقدمتها الصحة والاقتصاد والأمن والتعليم والجوانب ذات الاهتمام المشترك ، الى جانب تبادل الزيارات الرسمية بين حكومتي البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.بدوره اكد السفير الصربي :" ان الفترة المقبلة ستشهد زيارة لنائب رئيس البرلمان الصربي وعدد من النواب الى بغداد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين ، وتبادل الخبرات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين"./انتهى8

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