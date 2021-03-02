2021/03/02 | 19:09 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشهد العراق، يوم الجمعة المقبل، حدثا هو الأول من نوعه منذ 4 آلاف عام.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام.. إنارة "زقورة أور" في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام.. إنارة "زقورة أور" في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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