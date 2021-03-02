للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام.. إنارة

2021/03/02 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق، يوم الجمعة المقبل، حدثا هو الأول من نوعه منذ 4 آلاف عام.

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