المتحدث باسم مجلس الوزراء: حظر التجول ساهم بانخفاض معدل إصابات كورونا

2021/03/02 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا، فيما أشار الى الاتفاق مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة، لافتاً الى ان هناك تحريض مغرض في أحداث الناصرية وسنحاسب الإدارات المحلية المقصرة. وذكر ناظم خلال مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز” ان …

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