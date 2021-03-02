2021/03/02 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير 3 من اكبر مضافات داعش في زور شيخ بابا شمال شرق ديالى، فيما لفت إلى أنه أغلق 40 بالمئة من مصدر “الإرهاب”.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قوات الحشد الشعبي تمكنت ومن خلال مفارز قتالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد في ديالى ينهي 40 بالمئة من مصدر الارهاب المركز الخبري الوطني.

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