الكمارك تعلن إعادة إصدار 3 شاحنات مخالفة إلى إيران

2021/03/02 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، إعادة إصدار ثلاث شاحنات تحمل مادة السيراميك لمخالفتها شروط الأستيراد في مركز كمرك الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “كوادرها قامت في مركز كمرك الشلامجة الحدودي اليوم الثلاثاء، بإعادة اصدار ثلاث شاحنات تحمل مادة السيراميك الى الجانب الايراني لوجود نقص …

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