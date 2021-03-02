2021/03/02 | 19:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقشت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، عدداً من القوانين، بضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان، “عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية، وذلك للبحث في عدد من القوانين المهمة وإنجازها خلال الفترة المقبلة”.وأضاف، “حيث ناقش الاجتماع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات المبكرة”.وتابع، “كما جرى التباحث خلال الاجتماع حول عدد من القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية لعرضها للتصويت خلال الجلسات المقبلة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج اجتماع رئاسة مجلس النواب الذي أجري لحسم عدد من القوانين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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