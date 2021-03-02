2021/03/02 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" إن توقعات سوق النفط إيجابية بشكل عام، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين التي سادت العام الماضي تتراجع.

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