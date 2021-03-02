الكعبي يدعو إلى تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية – الصربية على كافة الاصعدة

2021/03/02 | 19:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، إلى تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية – الصربية على كافة الاصعدة.وقال الكعبي، وفقاً لبيان أصدره مكتبه الإعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “البعثات الدبلوماسية في بغداد وباقي المحافظات هي جزء للتبادل الدبلوماسي والسياسي والثقافي وقد جاءت لتوطيد علاقة بلدانها مع العراق، …

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