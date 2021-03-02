2021/03/02 | 19:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 2 مارس 2021 | 07:17 مساءً

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ناظم: الحكومة أنهت مزاد العملة ورفعت احتياطي البنك المركزي

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة أنهت مزاد العملة ورفعت احتياط البنك المركزي.



وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد تبني الحكومة موقف التهدئة إزاء الصراعات بالمنطقة".



واضاف ان" الكاظمي أكد أن الحكومة منعت الانهيار الاقتصادي وانهت مزاد العملة، حيث ان الحكومة ورثت أزمة اقتصادية خانقة وتمكنت من رفع احتياطي البنك المركزي".



ولفت الى ان "الحكومة تعمل على حل بعض المشاكل والأزمات لاسيما في الناصرية"، مبينا ان "الحكومة تحاول معالجة المشاكل التي تواجه الناصرية".



وتابع ان " هناك تحريض مغرض في أحداث الناصرية وسنحاسب الإدارات المحلية المقصرة".



وبشأن الحظر الصحي علق ناظم ان "وزير الصحة حسن التميمي أكد وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا"، موضحا ان "وزارة الصحة أتفقت مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة".



واكد ان " الكاظمي وجه بعدم السماح لأي شركة وسيطة لشراء لقاحات كورونا"، مبينا ان "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتمويل الصحة لإنجاز المستشفيات المتلكئة".

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