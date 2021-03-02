2021/03/02 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك الثلاثاء، إن إقدام إثيوبيا، بشكل أحادي، على "تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة" سيشكل "تهديدا مباشرا للأمن المائي" لمصر والسودان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير مصري سوداني من تداعيات "المرحلة الثانية من ملء سد النهضة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير مصري سوداني من تداعيات "المرحلة الثانية من ملء سد النهضة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).