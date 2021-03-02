موعد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة للبت بمسألة حظر التجوال

2021/03/02 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

من المؤمل ان تعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم غد الأربعاء، اجتماعاً لتمديد او إلغاء حظر التجوال.

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وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (2 اذار 2021)، ان "اللجنة العليا تعقد اجتماعاً يوم غد الأربعاء للبت بمسألة حظر التجوال".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا، فيما أشار الى الاتفاق مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة، لافتاً الى ان هناك تحريضا مغرضا في أحداث الناصرية وسنحاسب الإدارات المحلية المقصرة.

وذكر ناظم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد تبني الحكومة موقف التهدئة إزاء الصراعات بالمنطقة"، موضحاً ان "الحكومة ورثت أزمة اقتصادية خانقة وتمكنت من رفع احتياطي البنك المركزي".

واضاف ان "الحكومة تعمل على حل بعض المشاكل والأزمات لاسيما في الناصرية"، مبيناً ان "مجلس الوزراء ناقش مطالب متظاهري الناصرية والكاظمي أوصى بتلبيتها".

واشار الى ان "الحكومة تحاول معالجة المشاكل التي تواجه الناصرية"، لافتاً الى ان "هناك تحريض مغرض في أحداث الناصرية وسنحاسب الإدارات المحلية المقصرة".

وبين ان "وزير الصحة أكد وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا"، مؤكداً ان "وزارة الصحة أتفقت مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء خول سفيري العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع الشركات المصنعة للقاحات"، مشيراً الى ان "مجلس الوزراء صوت على مشروع وضع إطار للمؤهلات التقنية والمهنية".

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