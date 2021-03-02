المتحدث باسم الحكومة يحدد موعد اجتماع لجنة الصحة والسلامة لتمديد او الغاء حظر التجوال

2021/03/02 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد من المؤمل ان تعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم غد الأربعاء، اجتماعاً لتمديد او إلغاء حظر التجوال. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، تابعه “النور نيوز”، ان “اللجنة العليا تعقد اجتماعاً يوم غد الأربعاء للبت بمسألة حظر التجوال”.

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