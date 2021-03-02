بالوثيقة :شخصية عسكرية جديدة بديلا عن الاسدي لادارة الامن الوطني

2021/03/02 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية وثيقة تتضمن

قراراً بتكليف شخصية جديدة، بإدارة

جهاز الامن الوطني لحين انتهاء عبد

الغني الاسدي من مهمته بإدارة محافظة ذي

قار مؤقتا.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس

الوزراء، فقد اوك

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