وفاة مدير مكتب المرجع الفياض متاثرا بكورونا

2021/03/02 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مقرب، الثلاثاء،

وفاة العلامة الشيخ جواد مهدوي،

متأثراً بتداعيات فيروس كورونا.

وذكر المصدر لوكالة نون الخبرية انه"

انتقل الى رحمة الله العلامة الشيخ جواد

المهدوي مدير مكتب المرجع الديني اية

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