البرلمان يعلن تفاصيل اجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية

2021/03/02 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مجلس النواب، الثلاثاء، تفاصيل اجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية اليوم، مؤكداً أنه ناقش مشروع قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية العليا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم، اجتماعا موسعا ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية، وذلك للبحث في عدد من القوانين المهمة …

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