تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر اذار الماضي

2021/03/02 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، وفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي.

وذكر المصدر: ان “توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار سيبدأ من مساء يوم غد الأربعاء”.

وأضاف، ان “التوزيع سيستمر الى يوم الخميس المقبل”.

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