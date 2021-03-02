الدفاع المدني تعلن تعقيم كنيستين في بغداد استعداداً لزيارة البابا

2021/03/02 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تعقيم كنيستي سيدي النجاة ومار يوسف في بغداد استعداداً لزيارة البابا المقررة في الخامس من آذار الحالي.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن فرقها “استكملت عمليات التعقيم والتعفير لكنيستي سيدة النجاة ومار يوسف في منطقة الكرادة بهدف تأمينها من فايروس كورونا استعداداً …

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