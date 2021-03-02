نائب عن سائرون: الصدر يتابع الأحدث الجارية وبتواصل مع هذه الجهات بشأن الانتخابات المبكرة

2021/03/02 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو تحالف سائرون، النائب جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، إن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على اتصال بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجميع القوى السياسية، لنزع فتيل الأزمة في العراق، والسير إلى إجراء الانتخابات مبكرة.

وذكر جواد الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لدينا ثقة في الحكومة الحالية، وداعمون لها في المسارات السياسية باتجاه المباحثات والاجراءات الدبلوماسية، والتي تدفع الى نزع فتيل الازمات التي تعصف بالمشهد العراقي".

وأضاف المسوي، أن "الحكومة قادرة على نزع فتيل الازمة ومنع ان تتحول البلاد الى ساحة للصراعات الدولية والاقليمية".

وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أن "الصدر يتابع الاحداث أولا بأول، وعلى اتصال بالحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلا عن كل القوى السياسية والمحافظات، من اجل نزع فتيل الازمة والتهدئة، والسير الى انتخابات مبكرة بكل سلمية".

ومنذ تنفيذ طائرات اميركية ضربات استهدفت مواقع لفصائل على الحدود العراقية - السورية الأسبوع الماضي ، تطرح توقعات بحدوث عمليات قصف للمصالح الأميركية في العراق كرد فعل على القصف الاميركي.

ورأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، 15 شباط، 2021، إن هناك 3 انواع من الصراعات السياسية تسبق اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "هذه الايام ومع اقتراب الانتخابات تتعالى الصراعات بين الفرقاء السياسيين ممن هم مقبلون على الانتخابات".

واضاف أن "الصراعات تنقسم إلى ثلاثة اقسام الأول : الصراع الدموي كالخطف والقتل والضرب وما شاكل ذلك، والثاني: الصراع الخداع وهو الصراع الذي يبتنى على الحقد بين ابناء الوطن الواحد واول اسسه الكذب والخداع وكيل التهم بلا دليل ولا حجة واضحة".

واضاف أن "الصراع الثالث: الصراع الديمقراطي وهو الصراع الاخلاقي الصادق الذي لا يكون الا بين ابناء الوطن الواحد مهما اختلفت انتماءاتهم وافكارهم وعقيدتهم وتوجهاتهم".

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