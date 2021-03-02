رابطة الدوري الاسباني تقرر تخفيض رواتب اللاعبين من جديد وتصدم الريال وبرشلونة

2021/03/02 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستمر الحديث عن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها أندية الدوري الإسباني، بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبًا على الأوضاع المالية.

وقررت رابطة الدوري الإسباني تخفيض الحد الأقصى المتاح للأندية للإنفاق على رواتب اللاعبين وكل ما يخص الفريق.

وتحدد الرابطة في بداية كل موسم، الحد المسموح به لكل نادي للإنفاق على فريق كرة القدم، بناء على حجم المداخيل المالية الخاصة بكل مؤسسة رياضية.

وانخفض الحد الأقصى لنادي برشلونة في كانون الثاني الماضي، حيث وصل إلى 347 مليون يورو، هابطًا من 473 مليون.

ويذكر أن ريال مدريد يتصدر تلك القائمة، حيث يمتلك الحد الأكبر من الأموال المسوح بإنفاقه على فريق الكرة برصيد 473.5 مليون يورو.

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