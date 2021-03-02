الاسدي يتجول في شوارع الناصرية ويلتقي مواطنيها

2021/03/02 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/اجرى محافظ ذي قار الفريق عبد الغني الاسدي، جولة في شوارع مدينة الناصرية ، التقى خلالها عددا من المواطنين واستمع لمشاكلهم./انتهى9

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