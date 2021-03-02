الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الأمنية جنوب الحضر 

2021/03/02 | 19:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الثلاثاء نتائج العملية الأمنية التي نفذتها لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي وتأمين مناطق جنوب مدينة ا...

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