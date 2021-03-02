الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الأمنية جنوب الحضر 

2021/03/02 | 19:40 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الثلاثاء نتائج العملية الأمنية التي نفذتها لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي وتأمين مناطق جنوب مدينة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الأمنية جنوب الحضر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الأمنية جنوب الحضر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الأمنية جنوب الحضر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).