2021/03/02 | 19:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت الهيأة التطبيعية لجنة المغتربين من أجل المباشرة بالعمل وفقا للخطة المرسومة الهادفة إلى احتضان اللاعبين المغتربين، وانتقاء الأفضل منهم لضمهم إلى المنتخبات الوطنية. وتألفت اللجنة من إياد بنيان رئيسا، وعلي شهيم نائبا للرئيس، وعضوية علي عبود النعيمي وزيد شاكر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تسمي لجنة المغتربين برئاسة اياد بنيان first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تسمي لجنة المغتربين برئاسة اياد بنيان) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تسمي لجنة المغتربين برئاسة اياد بنيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).