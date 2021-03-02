2021/03/02 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وقعت الجامعة التقنية الجنوبية وجامعة البصرة رسالة تعاون علمي وثقافي لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والمساعدة في إجراء البحوث المشتركة .وذكر رئيس الجامعة التقنية الجنوبية الدكتور ربيع هاشم ثجيل العباسي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي " تضمنت الرسالة التي وقعت مع رئيس جامعة البصرة سعد شاهين حمادي، تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الطرفين من خلال إقامة الدورات وورش العمل والمؤتمرات ".واضافت :" نصت الرسالة أيضا على تبادل الزيارات لأعضاء الهيئة التدريسية حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين ، فضلا عن تبادل المشاركة في النشاطات العلمية والرياضية والفنية الطلابية بالإضافة الى تدريب الطلبة الأوائل بالدراسات الجامعية الأولية لكل طرف لدى الآخر ".وتابع :" ان الرسالة تضمنت المساعدة في اعداد المناهج الدراسية الأكاديمية في مجال الدراسات الأولية والعليا والتعاون في مجال تطوير البنى التحتية للمختبرات والتقنيات المعاصرة والتعليم الالكتروني والتعليم المستمر"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعتا البصرة والتقنية الجنوبية توقعان رسالة للتعاون العلمي والثقافي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعتا البصرة والتقنية الجنوبية توقعان رسالة للتعاون العلمي والثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).